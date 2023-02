Nato: da ministeriale Bruxelles spinta per aumento spese militari e maggiore cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho posto un tema che va al di là della Nato", ha continuato il ministro. "Se l'impegno che pretendono molti alleati è quello di raggiungere il 3 o il 4 per cento in spese militari, io ho spiegato le difficoltà italiane nel raggiungere il 2 per cento e di collegarlo al bilancio che deve approvare ogni anno il Paese anche in virtù delle regole che l'Europa impone riguardo all'approvazione del bilancio nazionale", ha aggiunto. Una riunione, che comunque il ministro giudica positiva per l'Italia. "È stato un meeting positivo per gli incontri che ho potuto avere con quasi tutti i colleghi della Nato e della comunità europea. Dal tedesco al francese, dal britannico all'americano", ha detto Crosetto in un punto stampa. "L'occasione di questi incontri è anche quella di parlare in modo bilaterale con diverse nazioni. Lo scenario internazionale ci mette davanti alla necessità di una cooperazione fra Paesi. Siamo troppo piccoli per affrontare ciò che gli scenari futuri ci propongono", ha proseguito. "Abbiamo bisogno di allearci e stringere rapporti con i nostri storici alleati in Ue e nella Nato. Questo necessita di un'alleanza comune, nell'intensificazione dei rapporti bilaterali e non solo nel campo militare o nelle forze armate, ma anche nello scambio di tecnologie e nella crescita industriale. Dobbiamo aprirci e cooperare di più. Le sfide che abbiamo davanti sono sfide problematiche per tutti", ha concluso il ministro, parlando alla stampa. (segue) (Beb)