Nato: da ministeriale Bruxelles spinta per aumento spese militari e maggiore cooperazione (3)

- Cooperazione, unita all'esigenza di aumentare le spese militari, richiesta anche dal segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin, che ha sottolineato la necessità di rafforzare la difesa comune e di ricostruire gli armamenti dell'Alleanza Atlantica. "Abbiamo ancora molto da fare. Dobbiamo tutti ricostituire le nostre scorte per rafforzare la nostra deterrenza e la nostra difesa a lungo termine", ha rilevato Austin. "A Vilnius, i nostri leader concorderanno un nuovo impegno di investimento nella difesa, per garantire che l'Alleanza abbia le risorse necessarie per realizzare i nuovi piani. Abbiamo avuto conversazioni produttive su questo impegno e non vediamo l'ora di lavorare con i nostri preziosi alleati per garantire che tutti noi facciamo ancora di più per investire nella nostra difesa comune", ha concluso parlando in conferenza stampa al termine del meeting di Bruxelles. Nel frattempo, sia il segretario Stoltenberg, che Austin, che il ministro Crosetto, hanno ribadito l'importanza del sostegno offerto a Kiev dall'Alleanza, soprattutto nei prossimi mesi, in cui molti osservatori prevedono ci possa essere la svolta del conflitto. "Un Paese in guerra, attaccato quotidianamente, che si confronta con una potenza militare e industriale molto forte, ha necessità che qualcuno l'aiuti, altrimenti l'esito del conflitto è scontato. Penso che possano essere decisivi i prossimi due tre mesi, quindi prima dell'estate", ha dichiarato Crosetto, spiegando che tutti i ministri della Difesa alleati hanno confermato l'importanza di lavorare per la fine del conflitto. (segue) (Beb)