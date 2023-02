Nato: da ministeriale Bruxelles spinta per aumento spese militari e maggiore cooperazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti abbiamo messo sul tavolo la necessità di raggiungere, prima o poi, la pace. Ma dobbiamo essere in due per cercarla. Non sono sicuramente l'occidente e l'Ucraina ad aver deciso di abbandonare la pace in Europa", ha dichiarato. Un equilibrio precario in vista dei prossimi mesi, che si preannunciano delicati e in cui la Nato dichiara di non voler farsi coinvolgere direttamente nel conflitto. È stato lo stesso segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin a confermarlo. "Questa Alleanza ha sempre tratto forza dalla comune devozione ai valori di libertà, democrazia e diritti umani", ha dichiarato. "Lo abbiamo visto in azione nell'ultimo anno. Non ci faremo trascinare nella guerra scelta da Putin", ha dichiarato. Ma, allo stesso tempo, ha continuato, "non vacilleremo mai nello svolgere il compito preminente della Nato, quello di difendere i popoli e il territorio di questa grande Alleanza. L'impegno dell'America in questa missione fondamentale è incrollabile", ha concluso al termine della riunione di Bruxelles. (Beb)