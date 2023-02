Decreto Carburanti: Bus turistici, giornata storica, emendamento su aliquota agevolata approvato da Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è una “giornata storica per tutto il settore dei bus turistici, la commissione Attività produttive della Camera dei deputati ha approvato un emendamento al "Dl trasparenza carburanti" che riconosce l'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale per i bus turistici 'euro VI' per il periodo che va dal 1 aprile al 31 agosto 2023". Così in una nota Riccardo Verona, Presidente di Anbti, Associazione nazionale Bus turistici italiani. Il presidente Verona, che fin dalla nascita dell'associazione è in prima linea al fianco dei bus turistici e che da anni porta avanti con le Istituzioni confronti e interlocuzioni volte al raggiungimento di obiettivi come questo, esprime profonda soddisfazione e gratitudine ed auspica "che tale proposta emendativa venga confermata nel corso dell'esame nell'Aula della Camera prima e al Senato poi e che “il nostro settore - troppo a lungo dimenticato - possa davvero festeggiare l'ottenimento di questo risultato che per noi è di primaria importanza. Desidero ringraziare il ministro del Turismo, Daniela Santanchè ed il ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti per la serietà dimostrata e per aver ascoltato le richieste di un settore che sta cercando di rialzarsi dopo la crisi legata alla pandemia. Ringrazio gli onorevoli Gianluca Caramanna e Luca Sbardella del gruppo parlamentare Fratelli d'Italia (Fd’I), firmatari dell'emendamento. Il nostro sincero ringraziamento – conclude Verona – va esteso anche a tutti gli altri gruppi parlamentari di maggioranza ed opposizione che, sia in questo provvedimento che nei provvedimenti passati, hanno sempre dimostrato giusta considerazione, nonché assoluta vicinanza al settore dei bus turistici''. (Rin)