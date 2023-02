Camera: domani audizione Anfia su emissioni veicoli a motore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 13:30, la commissione Politiche Ue della Camera svolge l'audizione di Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica) nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti comunitari n. 715/2007 e n. 595/2009”. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)