- L’economia peruviana ha chiuso il 2022 con una crescita annuale del 2,68 per cento. Lo riferisce l’Istituto nazionale di statistica (Inei). Si tratta di una stima inferiore rispetto alla forbice tra il 2,7 e il 3 per cento ipotizzata dal ministero dell’Economia. Nel 2021 il Paese aveva registrato una crescita del 13,31 per cento, dopo il forte calo legato alla pandemia di Covid-19. (segue) (Brb)