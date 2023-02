Perù: 2022 chiude con crescita del 2,68 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il ministro dell’Economia e delle Finanze peruviano Alex Contreras, aveva dichiarato che il Perù avrebbe potuto chiudere il mese di gennaio con un’inflazione tra l’8,8 e il 9 per cento, a causa dell’impatto delle proteste in coso sull’economia. “Purtroppo le proteste stanno avendo un grande impatto sui prezzi, motivo per cui si prevede un aumento, ma chiaramente un aumento temporaneo. Stimiamo che l'inflazione potrebbe chiudere gennaio tra l'8,8 e il 9 per cento, a seconda di come verranno ripristinati i collegamenti", ha affermato il funzionario, facendo riferimento ai numerosi blocchi stradali eretti dai manifestanti. (segue) (Brb)