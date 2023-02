Piemonte: Coldiretti, con -40 per cento precipitazioni situazione di sos per le semine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un 2022 che ha registrato il 40 per cento di pioggia in meno al Nord, la preoccupazione ora è per il riso poiché si stima che, a causa della siccità, verranno coltivati quest'anno in Italia quasi 8 mila ettari di riso in meno per un totale di appena 211mila ettari, ai minimi da trenta anni. Lo hanno affermato in una nota stampa Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale. "A pesare su questa situazione, nel complesso, è anche la carenza di verde urbano, basti pensare che a Torino ci sono a disposizione appena 22 metri quadrati per ogni abitante, tanto che si stima che una pianta adulta sia capace di catturare dall'aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili mentre un ettaro di piante è in grado di aspirare dall'ambiente ben 20mila chili di anidride carbonica (Co2) all'anno - hanno continuato Rivarossa e Moncalvo -. (segue) (Rpi)