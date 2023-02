Piemonte: Coldiretti, con -40 per cento precipitazioni situazione di sos per le semine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo scenario, quindi, è il riso, coltura che per crescere e garantire l'equilibrio ambientale e faunistico di interi territori ha bisogno di acqua, a rischiare, tanto che si è già avuto un crollo di oltre il 30 per cento della produzione. Di fronte, quindi, al cambiamento climatico è necessario realizzare un piano invasi per contrastare la siccità ed aumentare la raccolta di acqua piovana oggi ferma ad appena l'11 per cento. Un intervento necessario, anche per raggiungere l'obiettivo della sovranità alimentare con l'aumento della produzione Made in Italy, la riduzione della dipendenza dall'estero e la fornitura di prodotti alimentari nazionali di alta qualità e al giusto prezzo. L'irrigazione, infatti, può fare la differenza consentendo anche di triplicare le rese in campo", hanno concluso Moncalvo e Rivarossa. (Rpi)