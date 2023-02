Messico: Lopez Obrador sabato firma decreto su esclusiva del litio a ministero Economia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ore in cui il Parlamento approvava la legge il presidente annunciava l'intenzione di rivedere ed eventualmente invalidare tutti i contratti che hanno assegnato a privati lo sfruttamento del litio, a partire dal più corposo, che coinvolge capitale cinese. "Si rivedranno tutti i contratti" che riguardano il litio per verificare il rispetto "delle procedure" o l'eventuale presenza "di documenti apocrifi, falsi", ha detto il presidente parlando di circa "150 mila ettari concessi dal precedente governo ad alcune imprese". E tutti i contratti che hanno previsto la concessione del litio "non hanno nessuna possibilità di essere utilizzati", ha spiegato Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Il tema era stato sollevato con riferimento alla promettente miniera nello stato settentrionale di Sonora, operato dalla Bacanora Lithium. Un'impresa di cui la cinese Ganfen Lithium, attuale azionista, punta a diventare proprietaria esclusiva. Un'azienda "che era in mano di una compagnia inglese e che è passata nelle mani di un'impresa cinese", ha detto "Amlo" secondo cui "si sta verificando se sono stati consegnati i permessi del caso e se, tra le altre cose, si è proceduto alla consultazione delle comunità coinvolte". (Mec)