- Domani, alle ore 13:30, la commissione Trasporti della Camera svolge interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)