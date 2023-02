Trasporto aereo: Ita Airways, in vendita voli in continuità territoriale tra Alghero e Milano Linate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways comunica che sono in vendita i voli in continuità territoriale tra Alghero e Milano Linate per volare dal prossimo 17 febbraio. La Compagnia – riferisce una nota – si è aggiudicata la gara per gestire la rotta in esclusiva fino al 28 ottobre 2023 ed è stata autorizzata dalla Regione autonoma della Sardegna e da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per l’intero periodo. L’operativo prevede due frequenze giornaliere, una al mattino e una nel pomeriggio, che consentono l’andata e ritorno in giornata sia da Alghero che da Milano. Sarà possibile acquistare i voli presso le agenzie di viaggio e su tutti i canali di vendita di Ita Airways, come il sito ita-airways.com e il call center della Compagnia. Ita Airways dimostra ulteriormente la propria attenzione per la Sardegna e per le Regioni italiane e continua a lavorare per garantire la mobilità dei cittadini e la più ampia connettività dei territori con le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali raggiunte dalla Compagnia e dai suoi vettori partner. (Com)