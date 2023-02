Turismo: Tajani, valorizzare borghi e meraviglie grazie a preziosa comunità italiani all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valorizzare i piccoli borghi d'Italia, meraviglie culturali da far conoscere nel mondo, anche grazie alla preziosa comunità degli italiani all'estero. Lo ha affermato in un messaggio sul suo profilo Twitter, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione della presentazione alla Farnesina del progetto Turismo delle radici. “Alla presenza dei sindaci, degli amministratori locali, dei colleghi ministri, ho presentato il progetto del Turismo delle radici. Valorizzare i piccoli borghi d'Italia, meraviglie culturali da far conoscere nel mondo, anche grazie alla preziosa comunità degli italiani all'estero”, ha affermato Tajani.(Res)