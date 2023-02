Milleproroghe: Zanettin (FI), grazie a mio odg aumenta indennizzo Fir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Personalmente ero contrario alla prima riformulazione da parte del governo dell'emendamento sul Fir (Fondo di indennizzo dei risparmiatori) perché prevedeva una previa istruttoria in sede europea. Su questa questione però credo che non ci debba essere alcuna interlocuzione con l'Europa. Dopo la sentenza Tercas della Corte di Giustizia europea, è infatti ben chiaro che i fondi che provengono dal mondo bancario non sono aiuti di Stato. Lo stesso vale per il Fir finanziato dai conti dormienti delle banche. Ringrazio il governo per aver recepito questa mia osservazione di natura tecnica, che ci permetterà di dare una risposta ai risparmiatori truffati dalle banche. Apprezzo il fatto che il mio ordine del giorno è stato sottoscritto da tutti i gruppi presenti in quest'Aula. L'approvazione di questo odg, con il parere favorevole del governo, consentirà ai risparmiatori truffati di ottenere un ulteriore ristoro, che spetta loro alla luce dei principi già presenti nella legge di Bilancio 2019". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, nel corso dell'esame del decreto Milleproroghe. (Rin)