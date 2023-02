Cina-Iran: Teheran e Pechino firmano 20 accordi in vari settori tra cui tecnologia, gestione crisi e cultura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione a Pechino di Raisi, che si concluderà ufficialmente domani, è stata descritta in Iran come un passo chiave per la politica estera iraniana in un momento in cui il Paese è colpito da una forte crisi economica e da un’ondata di proteste che ha messo in serie difficoltà il governo iraniano, allontanando sempre di più le possibilità di un rilancio dell’accordo sul nucleare del 2015 con le potenze occidentali (Francia, Regno Unito e Stati Uniti). Ieri Raeisi ha incontrato il primo ministro cinese Li Keqiang, il presidente del comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese Li Zhanshu e il presidente cinese Xi Jinping. Parlando oggi in un discorso all’Università di Pechino, Raisi ha affermato: “Il nuovo mondo richiede un nuovo ordine basato sul vero multilateralismo, la massima sinergia, la solidarietà e la distanza dall'unilateralismo”. Raisi ha inoltre ricordato che l’Iran ha “trasformato in questi anni le minacce e le sanzioni arbitrarie dei nemici in opportunità”. Secondo Raisi, “ciò che ha messo l'Iran e la Cina uno accanto all'altro è il loro background di civiltà e le loro posizioni comuni a dispetto delle misure unilaterali di alcuni Stati e della loro natura di ricerca dell'indipendenza”. (Res)