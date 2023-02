Auto: Uggè (Conftrasporto), stop Ue a motori termici affossa economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non accetteremo passivamente questo atto ideologico, di nessun concreto risultato a favore dell'ambiente. Se si vuole definitamente affossare l'economia nazionale e mettere in difficoltà la povera gente, questa è la strada maestra". Lo evidenzia il presidente di Conftrasporto-Confcommercio, Paolo Uggè, commentando lo stop alle immatricolazioni dei mezzi diesel e benzina dal 2035 deciso in sede europea. Uggè, inoltre, avverte: "Conftrasporto assumerà tutte le iniziative possibili di sensibilizzazione, fino alle azioni di protesta, per contrastare un'operazione destinata a tradursi in una débacle per la nostra nazione". "Un provvedimento - sottolinea Uggè - che penalizza l'economia europea lasciando intere e vaste aree del pianeta libere di continuare 'a fare come gli pare'. Conftrasporto è ampiamente favorevole a interventi per la salvaguardia ambientale, purché non nascondano operazioni economico-finanziarie di altro tipo; inutili, costose e penalizzanti per l'intera economia dei trasporti e del sistema produttivo", spiega.(Rin)