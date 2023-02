Cospito: Nordio su caso Donzelli, limitata divulgazione esula da segreto di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Limitata divulgazione “rappresenta una formulazione che esula dalla materia del segreto di Stato e dalle classificazioni di segretezza”, per questo “è inidonea a connotare il documento trasmesso come atto classificato”. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso dell’informativa urgente del governo sull'esito degli approfondimenti prospettati dal ministro nel corso della seduta della Camera dei deputati del primo febbraio scorso, in particolare sul caso Donzelli. (Rin)