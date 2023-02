Decreto Carburanti: Squeri, mi astengo in commissione, per responsabilità FI voterà a favore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "ha espresso più volte, nelle riunioni di maggioranza e nei vertici con il governo, la contrarietà alla previsione del decreto legge Trasparenza che impone ai distributori di carburanti l'esposizione e l'aggiornamento quotidiano del cartello con i prezzi medi regionali. Una misura che ha fatto registrare più di una perplessità, a cominciare da quelle avanzate dall'Antitrust. Da forza liberale, il nostro partito non ha cambiato idea. Ma dopo aver parlato con i presidenti dei gruppi parlamentari di Forza Italia, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, per senso di responsabilità nei confronti della maggioranza e dell'esecutivo, oggi ritirerò i miei emendamenti in commissione e mi asterrò dal votare l'emendamento del governo. Con lo stesso spirito di responsabilità, Forza Italia, in commissione e in Aula, voterà a favore del decreto su cui sarà posta la fiducia, pur condividendo pienamente la posizione di cui mi sono fatto portavoce in nome del partito". Lo dichiara, in una nota, il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Attività produttive, Luca Squeri. (Com)