Bullismo: D'Orso (M5s), importante ok a corsia preferenziale per pdl

- Nella scorsa legislatura la proposta di legge Dori-D'Orso su prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo "si è arenata al Senato dopo l'approvazione, senza voti contrari, avvenuta alla Camera in prima lettura. In questa legislatura l'abbiamo ripresentata perché è un passo in avanti indispensabile per il nostro Paese, su una materia di estrema delicatezza e rilevanza sociale. Per questo è molto importante il fatto che la Camera oggi abbia detto sì, all'unanimità, alla procedura d'urgenza per l'esame della pdl. Adesso dobbiamo metterci subito al lavoro e arrivare a un risultato concreto entro breve tempo sia alla Camera che al Senato". Lo afferma, in una nota, la deputata Valentina D'Orso, capogruppo del Movimento cinque stelle nella commissione Giustizia della Camera. (Com)