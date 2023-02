Ucraina: Onori (M5s), maggioranza divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Berlusconi sull'Ucraina "rappresentano un'evidente rottura della posizione tenuta dal governo sul conflitto russo-ucraino ed esprimono, come già avvenuto più volte, posizioni contro l'Ucraina e contro gli ucraini. Chiediamo al ministro Tajani come ritiene di poter conciliare i ruoli di ministro degli Affari esteri e di vicepresidente del Consiglio dei ministri di questo governo, con le posizioni ormai consolidate in politica estera espresse a più riprese dal leader del suo partito politico che, in merito al conflitto russo-ucraino, sono in aperto e totale conflitto di vedute con l'indirizzo politico del governo di cui fa parte. In considerazione anche del fatto che il ministro Tajani interrogato, lo ricordiamo, è addirittura vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia". Lo ha dichiarato la deputata del Movimento cinque stelle, Federica Onori, componente della commissione Esteri di Montecitorio, interrogando in Aula alla Camera il ministro degli Esteri sulle posizioni del leader di Forza Italia in merito all'Ucraina. (Rin)