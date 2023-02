Cospito: Nordio, nessuna novità per evocare 41 bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver acquisito tutti i pareri, ho firmato il decreto con cui è stata respinta la richiesta di revoca anticipata del 41 bis per Alfredo Cospito. “Gli elementi di novità addotti dalla difesa non sono dotati della necessaria portata demolitoria dei presupposti per il mantenimento di questo regime”. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso dell’informativa urgente del governo sull'esito degli approfondimenti prospettati dal ministro nel corso della seduta della Camera dei deputati del primo febbraio scorso. Questa valutazione trova riscontro “nel parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che ha ritenuto non fondate le ragioni giuridiche che erano state portate dal difensore di Cospito”, ha aggiunto Nordio. (Rin)