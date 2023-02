Pakistan: governo presenta disegno di legge con misure fiscali per rispondere a richieste Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Pakistan, Ishaq Dar, ha presentato oggi all’Assemblea nazionale e al Senato, i due rami del parlamento, un disegno di legge cruciale per soddisfare le condizioni poste dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per sbloccare il prossimo finanziamento, di circa 1,2 miliardi di dollari, del prestito di sette miliardi di dollari accordato al Paese nel 2019. Il disegno di legge, chiamato Finance (Supplementary) Bill, prevede, tra l’altro, l’aumento dell’Iva dal 17 al 18 per cento, al 25 per gli articoli di lusso; un’accisa sui biglietti aerei dal 10 al 20 per cento a seconda delle categorie; l’aumento dell’accisa sulle sigarette, sulle bevande gassate e zuccherate e sul cemento; l’ampliamento del programma di protezione sociale Benazir Income Support Program (Bisp). In entrambe le camere le sedute sono state aggiornate al 17 febbraio. (segue) (Inn)