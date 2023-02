Pakistan: governo presenta disegno di legge con misure fiscali per rispondere a richieste Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dell’Fmi guidata da Nathan Porter è stata in missione a Islamabad dal 31 gennaio al 9 febbraio e ha avuto discussioni tecniche con le autorità pachistane fino al 3 febbraio, seguite da una fase negoziale volta a ultimare il memorandum sulle politiche economiche e finanziarie. Al termine è stato deciso di proseguire i colloqui in modalità virtuale, anche se, secondo il Fondo, “durante la missione sono stati compiuti notevoli progressi sulle misure politiche per affrontare gli squilibri interni ed esterni”. L’organizzazione di Washington ha spiegato in un comunicato che “le priorità chiave includono il rafforzamento della posizione fiscale con misure permanenti in materia di entrate e la riduzione dei sussidi non mirati, aumentando nel contempo la protezione sociale per aiutare i più vulnerabili e coloro che sono stati colpiti dalle inondazioni; consentire che il tasso di cambio sia determinato dal mercato per eliminare gradualmente la carenza di valuta estera; e migliorare la fornitura di energia prevenendo l'ulteriore accumulo di debito circolare e garantendo la sostenibilità del settore energetico”. (segue) (Inn)