Pakistan: governo presenta disegno di legge con misure fiscali per rispondere a richieste Fmi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Fitch evidenzia che il contesto politico è complicato: “Le elezioni sono previste per ottobre 2023 e l’ex primo ministro Imran Khan, il cui partito sfiderà il governo in carica alle elezioni, ha precedentemente rifiutato l’invito del primo ministro Shehbhaz Sharif a tenere colloqui su questioni nazionali, tra cui i negoziati con l’Fmi”. L’agenzia osserva la “riluttanza degli alleati tradizionali – Cina, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti – a fornire nuova assistenza in assenza di un programma Fmi” e prevede che alla fine Islamabad si accorderà col Fondo, per ricevere i rimanenti esborsi, di 2,5 miliardi di dollari, ai quali si aggiungerebbero 3,5 miliardi di dollari da altri attori multilaterali. Tuttavia, i rischi sono elevati e “la ristrutturazione non può essere completamente esclusa”. (Inn)