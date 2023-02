Decreto Carburanti: Pavanelli (M5s), su cartello prezzo medio FI si piega ai diktat meloniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'obbligo dell'esposizione del prezzo medio regionale inserito nel decreto Carburanti "il governo ha deciso di andare avanti a testa bassa. Certificando oltretutto una spaccatura profonda della maggioranza, visto che Forza Italia aveva presentato un emendamento a firma Squeri pari al nostro per eliminarlo. I forzisti, come già accaduto in questi quattro mesi, sono stati messi a cuccia e costretti a piegarsi ai diktat meloniani. Questo nonostante l'intera categoria dei gestori dei distributori sia letteralmente sulle barricate e anche l'Antitrust abbia evidenziato all'assurdità della misura. La quale, lo ribadiamo, genera solo caos tra i consumatori e focalizza il prezzo a livelli più alti. La testardaggine dell'esecutivo nel perseverare nell'errore è diabolica". Lo afferma, in una nota, Emma Pavanelli, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive alla Camera. (Com)