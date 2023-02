Carburanti: Fd'I, via libera a emendamento agevolazioni accise bus turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Attività produttive della Camera ha approvato l'emendamento presentato dai deputati di Fratelli d'Italia Gianluca Caramanna, capogruppo in commissione, e Luca Sbardella, a sostegno del settore del turismo tramite bus turistici. "In particolare, l'emendamento prevede l'aliquota agevolata sull'accise del gasolio commerciale per i bus turistici. È una vittoria di Fratelli d'Italia che dimostra, ancora una volta con i fatti, la volontà di mettere in campo misure concrete contro il caro gasolio in favore delle imprese italiane", hanno commentato i deputati di Fd'I a nome di tutti gli esponenti del partito in commissione. "Questo settore, in particolare, ha sofferto molto durante la pandemia e per questo abbiamo voluto dare un supporto concreto che è possibile applicare in maniera estensiva a tutto il comparto e dunque anche al turismo scolastico, religioso e della terza età", hanno concluso.(Rin)