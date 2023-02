Ucraina: Zelensky, Svezia tra principali fornitori di attrezzature per ripristino energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia è tra i primi cinque fornitori di attrezzature essenziali per il ripristino dell’energia in Ucraina dopo gli attacchi della Russia. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando in una conferenza stampa congiunta con il premier svedese, Ulf Kristersson, a Kiev. "Grazie per il un così importante sostegno. Questa è una manifestazione concreta di quanto la Svezia apprezzi le persone e l'umanità", ha sottolineato Zelensky. Inoltre, il presidente ha aggiunto che una delle priorità chiave per Kiev è la trasformazione verde dell'energia. Secondo il capo dello Stato ucraino, questa è esattamente la direzione in cui insieme alla Svezia è possibile ottenere "risultati storici". (Kiu)