Spagna: Madrid approva deduzione 20 per cento Irpef per investimenti dei non residenti

- La Comunità di Madrid ha approvato una deduzione del 20 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che consentirà a chiunque non abbia vissuto in Spagna negli ultimi cinque anni e voglia investire nella regione di dedurre il 20 per cento dell'importo totale investito. Questa deduzione potrà essere applicate nei sei anni successivi al momento della dichiarazione dei redditi annuale. La giunta guidata dal Partito popolare (Pp) di Isabel Diaz Ayuso ha evidenziato che l'obiettivo è quello di incoraggiare questi contribuenti a trasferire la loro residenza fiscale nella regione. Secondo le previsioni del governo regionale, la misura comporterà la creazione di quasi 13 mila posti di lavoro per ogni miliardo di investimenti e l'aggiunta di 886 milioni al Pil della Comunità di Madrid. “Questo significa più contributi, più consumi e, quindi, maggiori entrate fiscali”, ha evidenziato la giunta che stima un aumento delle entrate di circa 125 milioni di euro all'anno. (Spm)