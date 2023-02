Minori: Noi moderati su adozioni, Roccella ci fa sperare con fiducia nel futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia "il numero di adozioni internazionali è diminuito. Tra i fattori di criticità si rilevano i tempi delle procedure, i costi elevati e le crisi economiche. Insomma, il processo delle adozioni richiede troppo tempo e troppi soldi, e molte famiglie aspiranti hanno smesso di crederci. E le difficoltà sono soprattutto in alcuni paesi dell'Est europeo e dell'Asia". E' il testo di un'interrogazione esposta durante il question time alla Camera dei deputati dalla deputata di Noi moderati, Martina Semenzato. "La ministra Roccella ci fa sperare con fiducia nel futuro con i dati esposti - ha affermato il vicepresidente di Noi moderati, Pino Bicchielli - per lo sblocco delle situazioni di criticità: 30 le coppie in attesa in Cina, 182 le adozioni in corso in Bielorussia, 126 in Ucraina e in Russia tutto è fermo per la guerra. Apprendiamo con piacere che la Commissione adozioni internazionali abbia previsto una procedura adottiva parallela in un secondo Paese, anche con un sussidio economico. E che nel corso di quest'anno ci saranno 15 nuovi progetti di cooperazione in Asia, Africa e America Latina, mentre sono in corso trattative in Paraguay, Costa d'Avorio e Repubblica Democratica del Congo. L'Italia, come sempre, è in prima linea a livello internazionale". (Rin)