Ucraina: disponibile soltanto mezzo battaglione di carri armati Leopard 2A6

22 luglio 2021

- È disponibile soltanto “mezzo battaglione” di carri armati Leopard 2A6 per l'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sottolineando come proceda con lentezza l'iniziativa tedesca per la fornitura di questi corazzati all'ex repubblica sovietica. Dei 31 Leopard 2A6 necessari a formare un battaglione per l'esercito ucraino, a oggi sono disponibili 14 dalla Germania e 3 dal Portogallo. “Non raggiungeremo la forza del battaglione”, ha ammesso il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, a margine della riunione con i colleghi della Nato oggi a Bruxelles. Il problema è la carenza dei Leopard 2A6. Tuttavia, la Polonia ha organizzato la fornitura all'Ucraina di 14 di questi carri armati nel modello A4. Secondo Pistorius, il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, si è detto soddisfatto perché “presumiamo che tutti gli sviluppi proseguiranno”. A ogni modo, ha avvertito l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), non tutti i Leopard 2 promessi potranno essere trasferiti immediatamente in Ucraina. Tuttavia, “gran parte” potrà essere nel Paese aggredito dalla Russia “tra la fine di marzo e la fine di aprile”. Interpellato su come l'ex repubblica sovietica possa utilizzare mezzo battaglione di Leopard 2A6, Pistorius ha risposto: “Dovete chiedere agli ucraini”. La Germania si è impegnata ad equipaggiare le Forze armate dell'ex repubblica sovietica con due battaglioni di Leopard 2. (segue) (Geb)