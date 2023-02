Ucraina: disponibile soltanto mezzo battaglione di carri armati Leopard 2A6 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, il ministro della Difesa tedesco ha dichiarato che, “entro l'inizio del prossimo anno”, l'esercito di Kiev disporrà di “oltre 120 Leopard 1A5”, con cui formare cinque o sei battaglioni in totale. Germania, Paesi Bassi e Belgio stanno finanziando l'ammodernamento di questi carri armati, attualmente in deposito presso le aziende della difesa. Intanto, la Danimarca ha respinto la proposta tedesca di unirsi alla “coalizione” per la fornitura dei Leopard all'Ucraina, mentre la Svezia sta valutando di prendervi parte. A loro volta, i Paesi Bassi potrebbero colmare il vuoto per la formazione del battaglione di Leopard 2A6, qualora la Germania accettasse l'offerta del primo ministro olandese, Mark Rutte. Il capo del governo dell'Aia ha proposto all'esecutivo federale di acquistare e trasferire all'Ucraina i 18 Leopard 2A6 che l'esercito olandese ha noleggiato dalla Germania. Al riguardo, Pistorius ha affermato: “Finora non vi stata alcuna richiesta di mettere a disposizione questi carri armati, almeno non per me”. Allo stesso tempo, il ministro della Difesa tedesco ha respinto la proposta di Rutte perché, se attuata, indebolirebbe “ulteriormente” la prontezza operativa delle Forze armate della Germania (Bundeswehr). Questi carri armati sono, infatti, in servizio presso il 414mo battaglione corazzato dell'esercito tedesco, formato da personale di Germania e Paesi Bassi. Il reparto è parte della 43ma brigata meccanizzata olandese, a sua volta inquadrata nella 41ma brigata corazzata tedesca. (Geb)