Milleproroghe: opposizioni, su balneari governo allo sbando, mette a rischio credibilità Paese

22 luglio 2021

- "Siamo di fronte ad un governo allo sbando e ad una maggioranza a pezzi, che rischiano di esporre il nostro Paese ad un serissimo rischio di infrazione. Nel corso della discussione e della votazione in Aula del decreto Milleproroghe, il governo ha chiesto una sospensione per risolvere - come successivamente confermato dal senatore Romeo in Aula - talune sopravvenute e imprecisate criticità sull’emendamento 'balneari', già riformulato dal governo, approvato nelle Commissioni referenti riunite e inserito nel testo da sottoporre a votazione. Alla ripresa dei lavori, tuttavia, nessuna spiegazione è stata fornita all'Aula circa le sopravvenute criticità, le ragioni sottostanti, i rischi istituzionali di una mancata soluzione di tali criticità. Le opposizioni ritengono queste omissioni una grave lacuna in termini di trasparenza e chiedono che si precisino in sede di discussione i rischi connessi a possibili infrazioni europee e ai connessi maggiori oneri per lo Stato e i cittadini, che si acquisisca il parere tecnico della Ragioneria sul punto e che il governo relazioni sulla compatibilità della suddetta norma, nell’attuale formulazione, rispetto agli impegni assunti dal governo in sede di Pnrr sulla parte relativa alla concorrenza". Lo dichiarano in una nota, a nome dei gruppi di opposizione in Senato, Simona Malpezzi, Barbara Floridia, Raffaella Paita, Julia Unterberger e Peppe De Cristofaro. (Com)