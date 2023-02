Ucraina: Eliseo, Macron a Conferenza Monaco evocherà "mezzi" per sconfiggere Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, interverrà alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco ed evocherà i "mezzi per assicurare la sconfitta della Russia" nella guerra in Ucraina. Lo ha reso noto l'Eliseo. Macron interverrà nel primo pomeriggio del 17 febbraio per fare "il bilancio del primo anno di conflitto in Ucraina e di tutto quello che la Francia ha fatto dall'aggressione da parte della Russia", ha affermato la presidenza francese. Tuttavia, il presidente evocherà anche quelli che, una volta finito il conflitto, dovranno essere i "meccanismi che saranno necessari per garantire la stabilità in Europa", ha dichiarato l'Eliseo. (Frp)