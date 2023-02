Sociale: Morgante (Fd'I), contrastare crisi demografica rimettendo al centro la famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "crede fortemente che l'emergenza natalità sia un'urgenza non più rimandabile e crede che per ovviare la crisi demografica serva non solo una leva economica, ma anche culturale". Lo ha detto Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile regionale del Veneto per il partito del dipartimento pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili, replicando in Aula durante il Question Time alle dichiarazioni del ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. "Bisogna infatti rimettere al centro i bisogni della famiglia e restituire alla maternità il suo alto valore sociale. O noi torniamo a crescere immediatamente o il nostro welfare nel giro di una generazione sarà destinato a crollare drasticamente. La legge di bilancio, il primo operato da una madre nella storia della nostra Repubblica, ha destinato un miliardo e mezzo alle famiglie, dando un segnale chiaro, forte e preciso. Siamo sicuri - ha concluso - che farà di tutto per supportare le famiglie in questo momento storico così difficile creando quelle condizioni di tipo economico, sociale e culturale che possano davvero fare la differenza". (Rin)