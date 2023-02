Venezuela: presidenziali, fissate al 22 ottobre le primarie delle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno il 22 ottobre le primarie con cui le opposizioni del Venezuela dovranno scegliere il candidato alle presidenziali del 2024. Lo ha reso noto Jesus Maria casa, presidente della Commissione nazionale delle primarie (Cndp), in rappresentanza dei principali partiti del fronte anti governativo. "Con questo annuncio consegnamo le primarie completamente in mano alla gente. Tutti i venezuelani che vogliono vivere meglio, che vogliono vivere nella democrazia, devono impegnarsi per quanto loro possibile", ha detto Casal. L'appuntamento è stato presentato a una platea che comprendeva, oltre a esponenti della società civile e dei principali partiti politici, anche i rappresentanti diplomatici di Italia, Giappone, Cile, Francia, Spagna, Svizzera, Germania, Portogallo, Perù, Paesi Bassi, Polonia ed Unione Europea. (Vec)