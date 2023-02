Cospito: Foti (Fd'I), nessuno ha violato legge da banchi Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimane scolpito in quest’Aula che nessuno da questi banchi ha violato qualsiasi norma di legge o ha fatto atti contrari ai propri doveri di ufficio. Questo non lo accettiamo. Lei, signor ministro, ha accertato fatti e non pettegolezzi: noi siamo dalla parte dei fatti e non dei pettegolezzi". Lo ha detto, rivolgendosi al Guardasigilli, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, nel dibattito successivo all’informativa urgente del governo, in Aula a Montecitorio, sulla vicenda di Alfredo Cospito, con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sull'esito degli approfondimenti prospettati da Nordio stesso nel corso della seduta della Camera dei deputati del primo febbraio scorso. (Rin)