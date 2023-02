India-Spagna: colloquio telefonico Modi-Sanchez, focus su difesa e commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano Narendra Modi ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo spagnolo, Pedro Sanchez, con il quale ha discusso di diverse questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, con attenzione alla cooperazione nei settori della difesa, economico e commerciale. In una nota, Modi sottolinea che entrambi i leader hanno concordato di collaborare nelle infrastrutture digitali, nell'azione per il clima, nella transizione per l'energia pulita e lo sviluppo sostenibile. Modi ha quindi informato la sua controparte spagnola sulle priorità dell'India per la presidenza del G20, che nelle intenzioni sarà orientata a lavorare per promuovere l'unità basata sul tema "una terra, una famiglia, un futuro". Sánchez ha espresso il pieno sostegno alle iniziative dell'India durante la sua presidenza del G20. Entrambi i leader hanno commentato il "fruttuoso" colloquio su Twitter.(Res)