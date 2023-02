© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Deutsche Bank A.G., J.P. Morgan Se, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale Inv. Banking e Unicredit S.p.A il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 30 anni Btp – scadenza primo ottobre 2053. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. (Rin)