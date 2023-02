© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non ha alcun impedimento per avviare i negoziati sull'adesione all'Ue nel 2023. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando in una conferenza stampa congiunta con il premier svedese, Ulf Kristersson, a Kiev. "Lo vogliamo davvero e non c'è alcun ostacolo a questo e non ce ne sarà", ha affermato Zelensky. (Kiu)