Roma: corruzione in tribunale, arrestata avvocato praticante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una 27enne praticante avvocato è stata arrestata dai carabinieri di Roma su disposizione del Gip perchè indagata per corruzione. La donna, a cui sono stati concessi gli arresti domiciliari, secondo gli inquirenti, aveva una 'talpa' in tribunale, che è ancora in fase di identificazione, che le forniva documenti coperti da segreto. La 27enne è stata per un breve periodo di tempo una collaboratrice di Monica Lucarelli, assessore alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità con delega alla Sicurezza. Secondo quanto si apprende l'assessore, l'assessorato e il Comune sono totalmente estranei all'indagine. Nella giornata di ieri i carabinieri avrebbero anche eseguito un accesso all'interno di un ufficio comunale per controllare gli effetti personali della donna. (Rer)