Cospito: Serracchiani (Pd) a Nordio, legge non si può piegare a ragioni di parte

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "La legge non si può piegare alle ragioni di parte né si può interpretare secondo la convenienza del momento: lo dico a lei che è stato uomo di legge, che è uomo di legge. Non lo dimentichi". Lo ha affermato la capogruppo del Partito democratico alla Camera, Debora Serracchiani, nel dibattito successivo all’informativa urgente del governo, in Aula a Montecitorio, sulla vicenda di Alfredo Cospito, con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sull'esito degli approfondimenti prospettati da Nordio stesso nel corso della seduta della Camera dei deputati del primo febbraio scorso. (Rin)