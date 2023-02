Milleproroghe: Patuanelli (M5s), su balneari governo chiarisca procedura infrazione Ue e oneri finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare ai cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- Il compromesso raggiunto nella scorsa legislatura sui balneari "credo sia da mantenere, ecco perché c'è il mio emendamento soppressivo", infatti sul testo all'esame "nessuno ci ha detto che è un provvedimento a saldo zero", oltre "ad avere un impatto sulle casse dello Stato". Lo ha detto intervenendo in Aula al Senato sul decreto Milleproroghe, il senatore del Movimento cinque stelle, Stefano Patuanelli. Il governo "chiarisca sulla procedura d'infrazione e sugli oneri finanziari" che "gli emendamenti approvati in Commissione e in quest'Aula potranno produrre sulle casse dello Stato", ha concluso Patuanelli. (Rin)