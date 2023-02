Urbanistica: Italia viva, su convenzione Porta di Roma tempi certi su opere pubbliche e parco Sabine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina siamo intervenuti nel corso della Commissione Urbanistica - convocata proprio dietro nostra richiesta - su un tema a cui siamo particolarmente interessati: lo stato di attuazione della Convenzione Bufalotta Porta di Roma. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva e Marta Marziali, consigliera IV del Municipio III. "Quello che chiediamo - spiegano - sono tempi certi sulle opere pubbliche, a cominciare dalla realizzazione del Parco delle Sabine, un'area verde di quasi 150 ettari tra Fidene e Serpentara rimasta incompiuta e non ancora acquisita da Roma Capitale. Tra le conseguenze più spiacevoli di questo mancato passaggio, a parte l'assenza di manutenzione dell'area, c'è anche quella che tantissimi cittadini del quartiere organizzati in comitati e associazioni sono costretti a occuparsi da soli di decoro e pulizia, nelle zone a ridosso del centro urbano. La necessità di intervenire è sempre più urgente. È troppo tempo, infatti, che l'intero quadrante aspetta un segnale di attenzione su questo fronte da parte dell'Amministrazione, oltre che azioni concrete di rilancio, con evidenti benefici non solo per gli abitanti del Municipio III, ma per tutta la città". (Com)