Trasporto aereo: Lufthansa, ripristinato il sistema informatico

- Il gruppo Lufthansa ha comunicato di aver ripristinato il proprio sistema informatico, tornato in funzione dopo un grave guasto subito nella mattinata di oggi. L'incidente ha provocato la cancellazione e il ritardo di numerosi voli dell'azienda facente capo alla compagnia di bandiera tedesca in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Francoforte sul Meno. In particolare, la Sicurezza aerea tedesca (Dsf) ha chiuso lo scalo agli atterraggi, onde evitarne il riempimento con gli aerei di Lufthansa fermi sulle piste. L'ente ha poi riaperto l'aeroporto ai voli in arrivo. Il guasto è stato causato da un escavatore che, ieri 14 febbraio, ha tranciato dei cavi in fibra ottica di Deutsche Telekom durante i lavori di costruzione di una linea ferroviaria a Francoforte. (Geb)