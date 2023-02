Speciale scuola: Turismo, Valditara, contributo essenziale delle scuole per il “Progetto Pnrr Turismo delle radici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministero dell’Istruzione riveste “grande importanza la collaborazione con il ministero degli Esteri e con il ministero del Turismo” per lo sviluppo del “Progetto Pnrr Turismo delle radici. Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19” organizzato oggi alla Farnesina. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenendo oggi alla presentazione del progetto. Il ministro ha sottolineato “il contributo essenziale che le scuole e gli Its academy possono offrire allo sviluppo del turismo delle radici. Tutto questo con la convinzione che la conoscenza del nostro passato e l’acquisizione delle competenze per il futuro possono offrire un formidabile contributo non solo per lo sviluppo personale dei giovani, ma anche per la crescita economica del nostro Paese”. E’ importante, ha proseguito Valditara, “il gioco di squadra che stiamo realizzando”, non soltanto su questa specifica iniziativa. L’invito a prendere parte al progetto “si pone in perfetta continuità con la collaborazione stabilita con il Maeci sulla promozione dell’istruzione e della conoscenza della lingua e della cultura italiana”. “Si tratta di un fattore strategico per il sistema Paese”, ha aggiunto, sottolineando che “gli obiettivi del progetto possono essere fortemente sostenuti dal sistema educativo italiano, facendo leva sulle capacità della scuola di contribuire all’innovazione culturale, sociale ed economica di cui sono parte integrante”. “Le scuole, se coinvolte in iniziative integrate, possono offrire un grande contributo al progetto”, ha concluso. (Res)