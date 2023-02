Speciale scuola: Torino, Valditara, confronto con sindaco Lo Russo su finanziamenti scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino ho avuto un confronto cordiale e proficuo con il Sindaco Stefano Lo Russo, che ha tenuto a ringraziarmi per l'impegno del Ministero nel reperire sempre più finanziamenti a favore delle scuole. Lo ha affermato in una nota stampa il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che ha visitato il capoluogo Piemontese. "Grazie a 1,2 miliardi di risorse aggiuntive che il Ministero ha trovato nelle pieghe del bilancio (e che si sommano ai fondi del Pnrr), il Comune di Torino ha potuto infatti usufruire di 12 milioni di euro in più per eseguire importanti lavori in due scuole dell'infanzia della città: Istituto comprensivo 'Gabelli' - Scuola primaria 'G.E. Pestalozzi', Via Banfo 32, e l'Istituto Comprensivo 'Pacinotti', Scuola primaria 'Carlo Boncompagni', Via Vidua 1", ha concluso Valditara. (Rpi)