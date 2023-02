Ruby ter: El Mahroug, io sono stata vittima di questo circo mediatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Da parte mia c'è sempre stata la verità. Di Berlusconi ho parlato sempre e soltanto bene, perché non ho mai parlato del politico ma dell'uomo che ho conosciuto io in quella fase della mia vita. Tutto quello che è accaduto dopo non lo auguro a nessuno e in tanti momenti ho pensato che sarebbe stato meglio non conoscerlo. Non vorrei utilizzare la parola vittima, perché sembra sempre che si voglia strumentalizzare la propria vita, però in questa battaglia e in questo circo mediatico sono stata io la vittima". Lo ha dichiarato Karima El Mahroug, una degli imputati del processo milanese sul caso Ruby ter, dopo la lettura della sentenza di assoluzione da parte dei giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano, nell’aula bunker davanti al carcere di San Vittore. (Rem)