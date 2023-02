Televisione: venerdì su Rai3 sarà trasmesso l'omaggio a Troisi "Buon compleanno, Massimo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon compleanno, Massimo" è un documentario sulla carriera di Massimo Troisi in occasione del suo settantesimo compleanno, poetico tributo di Marco Spagnoli (terza foto, col sindaco Manfredi) al grande attore e regista scomparso nel 1994. Proiettato in anteprima ieri sera nell'auditorium della Porta del Parco di Bagnoli, il film incrocia le testimonianze di attori, registi, collaboratori e amici di Troisi, da Renzo Arbore a Ferzan Ozpetek, da Iris Peynado (seconda foto) a Vittorio Cecchi Gori. Sarà trasmesso in prima serata venerdì 17 febbraio su Rai3. (ren)