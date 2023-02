Fvg: Fedriga, se rieletto continuità con attuale amministrazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parola d’ordine è continuità. In vista delle elezioni regionali del 2 e 3 aprile, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, non prevede cambiamenti in caso di riconferma. “Se i cittadini mi ridaranno la fiducia, vorrei mantenere una continuità con l’amministrazione attuale, ovviamente puntando sempre a migliorare”, ha detto oggi a Trieste, a margine di una conferenza stampa nel palazzo della Regione. “Sono contrario a stravolgimenti: dobbiamo garantire finalmente continuità nell’azione amministrativa della Regione e mi auguro anche in quella nazionale, perché un problema del Paese è stato quello dei continui traumi perché ognuno doveva mettere la sua bandiera quando vinceva”. Dopo gli alti livelli di astensione registrati alle elezioni in Lombardia e nel Lazio, Fedriga ha fatto un appello alla partecipazione. “Mi auguro che ci sia una grande campagna di informazione per sottolineare l’importanza di partecipare al voto”. (Frt)