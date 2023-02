Ucraina: Tajani, posizione del governo è chiara, Berlusconi è un uomo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- La posizione del governo e di tutta la maggioranza è sempre stata chiara: “siamo dalla parte dell’Ucraina, dell’Europa, della Nato e dell’Occidente”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso del question time alla Camera, ricordando l'importanza di una "pace giusta". “Contano i fatti e i voti che abbiamo dato" in Parlamento, ha detto il ministro. Forza Italia ha sempre votato in linea con il governo, ha ricordato Tajani. “La stessa posizione abbiamo espresso in Europa”, ha proseguito. “Tutti cerchiamo la pace, e il presidente Berlusconi è un uomo di pace”, ha detto ancora Tajani, secondo cui l’ex premier ha voluto sottolineare l’esigenza di avviare una riflessione sul raggiungimento per la pace, anche attraverso un piano per la ricostruzione. Il ministro degli Esteri ha ribadito la necessità di uno sforzo diplomatico per arrivare a una cessazione delle ostilità. (Res)